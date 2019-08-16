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  4. «Ух, какая девушка»: «Русская Кардашьян» в черном полупрозрачном минибоди — фото

«Ух, какая девушка»: «Русская Кардашьян» в черном полупрозрачном минибоди — фото

, 19:37 Фото 72

Модель Анастасия Квитко продолжает демонстрировать умопомрачительную фигуру в сети с самых выгодных ракурсов.

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Фото, видео : Instagram @anastasiya_kvitko

Модель и фотоблогер Анастасия Квитко, известная в сети как «русская Кардашьян», в своем аккаунте в Instagram опубликовала очередную порцию горячих фото, которая спровоцировала подписчиков со всего мира на восторженные комплименты.

24-летняя уроженка Калининграда позирует на снимках восседая на резном троне в черном полупрозрачном минибоди. Девушка попыталась прикрыть руками внушительный бюст, а на ноги надела черные ботфорты.

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Instagram @anastasiya_kvitko

Подписчики «русской Кардашьян», в том числе и русскоязычные, в очередной пришли в неописуемый восторг от увиденного.

«Очень красивый кадр! Побольше бы таких интересных снимков»

«Секс-бомба! Шикарное тело»

«Настенька! Вы богиня

«Анастасия, ты огонь, и я рад, что ты такая есть у нас»

«Ух, какая девушка», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты боготворят фигуру «русской Кардашьян».

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