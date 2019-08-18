«Фрида Кало или Синди Кроуфорд?»: На кого похожа дочь Ивана Урганта

Иван Ургант по случаю 19-летия своей старшей дочери Эрики разместил в Instagram ее фото, которое поразило подписчиков. На нем она позирует в цветастом красном платье и задумчиво смотрит в камеру, а волосы убраны под платок.

Образ девушки напомнил фолловерам Урганта всемирно известную мексиканскую художницу.

« Что-то от Фриды Кало есть. PS: Нет, не брови! » — написал один из них.

« Красотка. Как иноземка. Совсем на вас непохожа », — отметил другой.

Instagram @urgantcom

А другие, напротив, разглядели в Эрике американскую супер-модель 1990-х, которая и сейчас, в свои 53 года поражает своей красотой и спортивной формой.

« Синди Кроуфорд напоминает », — прокомментировал поклонник знаменитой американки.

« Мне тоже кажется похожей на Синди Кроуфорд, даже больше на дочь Синди Кроуфорд, та тоже, примерно такого же возраста и тоже прекрасна без косметики », — вторит ему другой.

Эрика Куталия — дочь Натальи Кикнадзе, которую удочерил Ургант. Пара воспитывает также общего ребенка — семилетнюю Нину, названную в честь знаменитой бабушки телеведущего — Народной артистки РСФСР.

Ранее Ургант показал фото дочерей, проведя аналогию с чеховскими «Тремя сестрами».