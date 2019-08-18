«Фрида Кало или Синди Кроуфорд?»: На кого похожа дочь Ивана Урганта

Иван Ургант по случаю 19-летия своей старшей дочери Эрики разместил в Instagram ее фото, которое поразило подписчиков. На нем она позирует в цветастом красном платье и задумчиво смотрит в камеру, а волосы убраны под платок.
Образ девушки напомнил фолловерам Урганта всемирно известную мексиканскую художницу.
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А другие, напротив, разглядели в Эрике американскую супер-модель 1990-х, которая и сейчас, в свои 53 года поражает своей красотой и спортивной формой.
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Эрика Куталия — дочь Натальи Кикнадзе, которую удочерил Ургант. Пара воспитывает также общего ребенка — семилетнюю Нину, названную в честь знаменитой бабушки телеведущего — Народной артистки РСФСР.
Ранее Ургант показал фото дочерей, проведя аналогию с чеховскими «Тремя сестрами».