«Рай кайф!» Александр Буйнов поделился впечатляющим видео из отпуска

Российский певец Александр Буйнов отдыхает сейчас на Лазурном побережье во Франции. Артист опубликовал в своем Instagram несколько видеороликов из отпуска.

Сначала фолловеры видят исполнителя за рулем автомобиля под его трек, где есть слова о том, что он скучает по Москве. Затем Буйнов показывает красоты побережья Прованса: море, яхты и голубое небо, сообщает Teleprogramma.pro.

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На одном из видео артист наслаждается потрясающей красивым видом, бассейн сливается с морем, создавая великолепную картину. Далее Александр переводит камеру на соседний шезлонг и обнаруживается, что Буйнов отдыхает не один, а в компании с подругой в купальнике.

«Стоп! Это не мое! Уходим в небо, как в советских фильмах», — заявляет артист.

Поклонники пришли в восторг от такой красоты и поделились своими впечатлениями от увиденного в комментариях:

«Ох! Красота какая! Хорошего вам отдыха!»

«Это рай кайф!»

«Вы как всегда вау»;

«Спокойного отдыха отличному певцу и музыканту», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Буйнов вспомнил жаркую ночь в Петербурге.