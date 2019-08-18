Вооруженный ножом мужчина набросился на людей на вокзале в Германии

Вооруженный ножом мужчина набросился на стоящих на вокзале города Изерлон в земле Северный Рейн-Вестфалия в Германии. Все произошло днем в субботу, 18 августа.

В результате нападения на месте от ранений скончалась 32-летняя женщина, с которой был ее двухмесячный ребенок, и 23-летний мужчина. Малыш чудом не пострадал. В момент нападения он находился в припаркованном рядом автомобиле. Позднее малыша передали социальным службам.

После этого 43-летний мужчина сел на землю и стал ожидать полицию.

Как сообщает издание Welt, задержанный мужчина проживал недалеко от Кельна. Полиции он был известен по фактам домашнего насилия. Ранее его супруга укрылась от него в женском приюте в Изерлоне. В момент нападения она встречалась со своим новым спутником, когда на вокзале появился с кухонным ножом ее бывший муж.

В воскресенье, 18 августа, мужчину должны доставить в суд для избрания меры пресечения.

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