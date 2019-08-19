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  4. Родственница назвала возможную причину расправы над семьей под Ульяновском — видео

Родственница назвала возможную причину расправы над семьей под Ульяновском — видео

, 8:43 Видео 103

По словам женщины, 16-летний подросток решился на убийство близких людей из-за того, что его не пригласили на свадьбу.

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Фото, видео : Социальные сети, 5-tv.ru

Родственница семьи, убитой под Ульяновском, в беседе с 5-tv.ru назвала предполагаемую причину жестокой расправы. По словам Натальи Ширмановой, 16-летний подросток мог решиться на убийство из-за того, что его не пригласили на свадьбу тети.

«Я думаю, знаете, какая причина?! Из-за того, что у них через две недели должна быть свадьба. В Ульяновске выходит его тетя замуж. И она и его, и Дашу (двоюродную сестру — Прим.ред.) не пригласила. Даше 17 лет и ему 17 лет. Взрослые все хотели уехать на свадьбу, а их оставить с детьми. Чтобы отгулять, вечером вернуться и быть с детьми. Ехать хотели на один день только, а им категорически — запрет», — сказала Ширманова.

Женщина отмечает, что парень, зарубивший топором мать, младших брата и сестру, а также бабушку с дедом, был тихоней. Он учился в школе на отлично и не употреблял алкоголь и наркотики. Подросток был замкнут, и все свободное время проводил у компьютера и иногда спать ложился уже под утро.

«Он был замкнут в компьютере. Он постоянно сидел в компьютере. Мальчик-тихоня, тихий мальчик, учился отлично. Замечен ни в чем не был. Не пил, наркотики не употреблял. В основном просиживал за компьютером. Бабушка говорила до трех сидит, до пяти сидит», — рассказывает родственница.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как круглый отличник из благополучной семьи под Ульяновском решился на расправу.

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