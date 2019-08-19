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  4. Волейболист уфимского «Урала» назвал фигуристку Туктамышеву «чучелом»

Волейболист уфимского «Урала» назвал фигуристку Туктамышеву «чучелом»

, 11:40 41

Алексей Спиридонов предложил спортсменке, разместившей пост в Twitter о судействе на матче «Зенит» — «Ахмат», помолчать.

Фото : © РИА Новости / Владимир Песня

Доигровщик уфимского волейбольного клуба «Урал» Алексей Спиридонов оскорбил в Twitter петербургскую фигуристку Елизавету Туктамышеву. Спортсменка разместила в своем аккаунте пост, посвященный работе судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным во время матча «Зенит» — «Ахмат».

«Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча Зенит — Ахмат еще никто не добрался. Предлагаю, чтобы отныне он судил только матчи с участием Тосно, Динамо СПб и Амкара», — написала Елизавета Туктамышева.

В ответ на публикацию фигуристки волейболист Алексей Спиродонов предложил 22-летней спортсменке помолчать и назвал «чучелом».

«Помолчи лучше, чучело», — написал Алексей Спиридонов.

Twitter @TuktikLiza

Стоит отметить, что комментарий волейболиста был первым под постом Елизаветы Туктамышевой. Далее среди пользователей разразилась нешуточная нецензурная перепалка. Некоторые юзеры поддержали фигуристку, другие присоединились к оскорблениям в ее адрес. Нашлись и те, кто посоветовал девушке сначала разобраться в футболе, отметив, что пермский «Амкар» прекратил существование.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ответил Глушаков на слова Дзюбы о «позорном» судействе в матче «Зенит» — «Ахмат».

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