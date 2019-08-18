Футболист грозненского «Ахмата» Денис Глушаков высказался по поводу недовольства «Зенита» судейством на матче шестого тура РПЛ.

Полузащитник заявил, что «все люди имеют право на ошибку», особенно если игра чересчур напряженная. По его словам, у чеченского клуба также есть вопросы к некоторым эпизодам в игре.

«Но если очень захотеть, мы тоже можем негодовать, что Ракицкому не показывают желтую, когда он в мяч не попадает и прыгает в меня двумя ногами. Со Смольниковым похожие эпизоды были, с Ригони. Еще Барриос прыгнул в человека головой во время стычки. Можно собрать много таких моментов», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Футболист добавил, что понимает негодование игроков петербургской команды, поскольку те «потеряли очки дома, в большинстве, им обидно».

Работу судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным ранее раскритиковали нападающий «Зенита» Артем Дзюба и главный тренер команды Сергей Семак, который не сдержался и назвал арбитров «козлами».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о безголевой ничьей в Петербурге, которой закончилась игра «Зенита» и Ахмата.