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«Все на стрелялки переводил» — отец подростка, подозреваемого в убийстве родных

, 11:54 Эксклюзивное интервью 37

Родитель подозреваемого в страшной расправе над семьей под Ульяновском назвал неожиданную версию трагедии.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com

Отец 16-летнего подростка, который, предположительно, убил мать, сестру, брата и бабушку с дедушкой в селе Патрикеево Ульяновской области поделился своей версией произошедшего

По словам мужчины, мотивом для расправы над родными могла стать игровая зависимость школьника.

«Я ему давал денежку, бабушка тайком ему давала и при мне давала… Он, по словам его покойной матери, все вот на эти „стрелялки“ переводил… И это не то, что мое — это уже общее мнение… Это что-то типа „синего кита“, что-то такое…», — сказал отец.

Мужчина отметил, что виделся в последний раз с подростком в конце мая, а через неделю юноша должен был приехать к нему в гости.

Ранее стало известно, что мальчик был отличником в школе, а также участвовал в отборочном конкурсе телепередачи «Умники и умницы». Тело подростка было обнаружено 18 августа недалеко от дома в селе Патрикеево Ульяновской области, где позже нашли изрубленные тела его матери, брата, сестры и бабушки с дедушкой. Предварительно, мальчик расправился с родными, после чего свел счеты с жизнью.

Друг предполагаемого убийцы сообщил, что школьник был добрым и отзывчивым парнем.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места жестокого убийства семьи в Ульяновской области.

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