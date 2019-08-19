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  4. Можно ли по фото чека вернуть товар в магазин? Отвечает юрист

Можно ли по фото чека вернуть товар в магазин? Отвечает юрист

, 15:55 63

Способы возврата товара продавцу описаны в федеральном законе «О защите прав потребителей».

Фото : © РИА Новости / Виталий Белоусов

Отсутствие кассового чека не является основанием для отказа принимать обратно товар, ранее приобретенный покупателем. Об этом «АиФ» заявила юрист Мария Свиридова.

В случае возврата необходимо доказать факт покупки. Сделать это можно любым возможным способом, в том числе по фотографии кассового чека.

«Покупателю нужно доказать срок покупки, что товар был приобретен именно у этого продавца, и как он это будет доказывать, закон не ограничивает», — отмечает эксперт.

По словам Свиридовой, это может быть и выписка с банковской карты, фото- и ксерокопия чека. В случае с фасованными продуктами поможет и этикетка на упаковке, где прописана дата. Кроме того, доказать факт покупки может выписка с дисконтной карты и запись с камер видеонаблюдения.

Юрист отмечает, что в случае отказа принять товар обратно потребитель вправе требовать книгу отзывов и предложений, куда может написать жалобу. Письменное заявление с фотографией чека также является основанием для проверки компетентными органами недобросовестного продавца.

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