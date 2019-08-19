«Кардашьян отдыхает»: Олешко заметил пышных женщин на улицах Канн

Российский актер Александр Олешко поделился с подписчиками любопытным наблюдением во время прогулки по улицам Канн.
Почему Валерия не приехала на свадьбу к собственному сыну?
Артист запечатлел двух девушек во время вечернего променада. Одна из них была одета в полупрозрачное платье, под которым можно было разглядеть ее пышные формы.
«Канны — город контрастов», — прокомментировал увиденное Александр.
Подписчики Олешко оценили иронию звезды и продолжили шутить в комментариях:
«Кардашьян отдыхает»;
«Ох батенька😂куда же вы смотрите☺👍»;
«У самого очки даже запотели 😂»;
«Молодец, что имеет, то и носит. Раз Олешко обратил внимание, значит было на что🎉».
Сам Олешко находится в Каннах с культурной миссией. Через несколько дней там начнется фестиваль российского искусства, в котором и будет участвовать артист.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бузова избила блогера за лайки другим девушкам.