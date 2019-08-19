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«Кардашьян отдыхает»: Олешко заметил пышных женщин на улицах Канн

, 14:47 Видео 59

Российский актер поделился любопытным наблюдением во время прогулки на французском курорте.

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Фото, видео : Instagram @oleshkoaleksandr, © РИА Новости/ Евгения Новоженина

Российский актер Александр Олешко поделился с подписчиками любопытным наблюдением во время прогулки по улицам Канн.

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Артист запечатлел двух девушек во время вечернего променада. Одна из них была одета в полупрозрачное платье, под которым можно было разглядеть ее пышные формы.

«Канны — город контрастов», — прокомментировал увиденное Александр.

Подписчики Олешко оценили иронию звезды и продолжили шутить в комментариях:

«Кардашьян отдыхает»;

«Ох батенька😂куда же вы смотрите☺👍»;

«У самого очки даже запотели 😂»;

«Молодец, что имеет, то и носит. Раз Олешко обратил внимание, значит было на что🎉».

Сам Олешко находится в Каннах с культурной миссией. Через несколько дней там начнется фестиваль российского искусства, в котором и будет участвовать артист.

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