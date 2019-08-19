Российская суперзвезда Ольга Бузова выпустила клип на песню «Лайкер», в котором затронула злободневную проблему современных отношений между влюбленными.

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В новом забойном видео описано утро в молодой семье, где муж первым делом просматривает ленту в социальной сети и ставит лайки под фотографиями других девушек. Роль «лайкера» сыграл блогер Давид Манукян, а его девушку сама Ольга. «Разбор полетов» за завтраком в лучших традициях голливудских блокбастеров заканчивается страстной постельной сценой и удалением страницы парня в соцсетях.

«Ну, а вы, девочки, девчюлички мои, знайте, что делать «если ваши мужчины лайкают фото чужих баб», — заявила Бузова.

Премьера клипа состоялась на YouTube-канале телезвезды, и всего за полчаса набрал более десяти тысяч тех самых лайков.

«Оля со сковородой — как отдельный вид искусства», — гласит один из сотен комментариев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о неуместном поведении Бузовой в Instagram, пошутившей про блокадницу.