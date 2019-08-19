Звезда российских сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова развеселила подписчиков в Instagram забавным видео.
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Актриса примерила на себя виртуальную маску лося и напела знаменитую детскую песню «Лесной олень». Внимательные пользователи заметили несоответствие.
«Умчи меня… ЛОСЬ! 🤣»;
«Это лось! ☝️»;
«Неси меня лесной лось?».
Большинство пользователей оценили шутку артистки, а некоторые комментарии были посвящены голосовым данным Рубцовой.
«Какой божественный голосочек😍😍😍»;
«Это же шедевр! 😂😂😂»;
«Какой чистый голосочек».
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