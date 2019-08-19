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«Вызывайте экзорциста!» — Звезда «Универа» спела детскую песню про оленя в маске лося

, 15:27 Видео 190

Актриса Валентина Рубцова развлекла подписчиков в забавной Instagram-маске.

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Фото, видео : Instagram @yalav

Звезда российских сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова развеселила подписчиков в Instagram забавным видео.

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Актриса примерила на себя виртуальную маску лося и напела знаменитую детскую песню «Лесной олень». Внимательные пользователи заметили несоответствие.

«Умчи меня… ЛОСЬ! 🤣»;

«Это лось! ☝️»;

«Неси меня лесной лось?».

Большинство пользователей оценили шутку артистки, а некоторые комментарии были посвящены голосовым данным Рубцовой.

«Какой божественный голосочек😍😍😍»;

«Это же шедевр! 😂😂😂»;

«Какой чистый голосочек».

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