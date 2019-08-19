Златан или Ихтиандр? Водонаева подбирает имя для найденного на улице тритона

Бывшая участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева удивила поклонников в Instgaram. Звезда сообщила, что завела нового питомца — тритона. Знаменитость подобрала животное на улице. Она заметила, что зверь живет в луже около ресторана в Москве, и решила подарить ему настоящий дом.

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Для того, чтобы тритон комфортно себя чувствовал, модель специально купила 20-литровый аквариум. Правда, как его правильно установить, Водонаева до конца не разобралась. В сторис звезда пожаловалась, что без помощи отца не может справиться с подготовкой жилища для своего нового питомца.

Впрочем, сейчас светскую львицу волнует не только это: она выбирает имя для животного и просит помочь в этом своих подписчиков. Среди вариантов прозвища: Златан, Валера, Ихтиандр, Квентин, Баффи. Звезда телестройки еще не определилась, какое имя для земноводного подойдет больше, и, возможно, именно от мнения пользователей, зависит кличка ее нового друга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Водонаева похвасталась идеальной фигурой.