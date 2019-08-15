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«Наела в Америке» — Водонаева похвасталась фигурой а-ля Кардашьян

, 20:41 Фото 116

Российская телезвезда порадовала подписчиков аппетитной фотографией.

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Фото, видео : Instagram @alenavodonaeva

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева решила порадовать мужскую часть своей двухмиллионной армии подписчиков и опубликовала «горячую» фотографию.

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На снимке телезвезда позирует в купальнице в пикантной позе с акцентом на «пятую точку».

«Мужчин порадуем фотографией в ленте. В купальнике разумеется», — гласит подпись к публикации.

Instagram @alenavodonaeva

Водонаева призналась, что этим летом не часто баловала поклонников «секси фотками». По ее словам, причинами этому послужили пышные формы, которые она «себе наела в Америке», и в не очень игривое настроение. Подписчики Алены не заставили себя долго ждать и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«😈🔥🍑 Ну наконец-то. За это лето у тебя появилось максимальное количество жарких фоток. Самые смачные из них ты никогда не выложишь»;

«Огогошечки🔥🔥🔥❤️»;

«Ну, попец тут хороший, только, по-моему, он уже схуднул)))»;

«Шикарная 😍🎉♥️»;

«Слов нет прям выше всяких похвал👑🔥🔥🔥»;

«Чаще бы такие фото🌴».

Ранее Водонаева сразила поклонников фотографией со слишком пышным бюстом.

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