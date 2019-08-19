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  4. Автобус столкнулся с КАМАЗом в Ленобласти — фото

Автобус столкнулся с КАМАЗом в Ленобласти — фото

, 20:49 Фото 23

Авария произошла на Выборгском шоссе в понедельник, 19 августа.

Фото : ВКонтакте @sertolovoonline

На Выборгском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области вечером в понедельник, 19 августа, произошло ДТП. По предварительным данным, столкнулись пассажирский автобус 678-го маршрута и КАМАЗ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате аварии пострадали пассажиры автобуса. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

ВКонтакте @sertolovoonline

ВКонтакте @sertolovoonline

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юго-западе Санкт-Петербурга днем в субботу, 17 августа, произошло массовое ДТП. На пересечении проспекта Героев и улицы маршала Захарова столкнулись автобус и несколько автомобилей.

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