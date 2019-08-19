Авиакомпания «Победа» опровергла сообщение о жесткой посадке самолета в Гюмри

В авиакомпании «Победа» прокомментировал посадку авиалайнера в аэропорту «Ширак» армянского города Гюмри.
По словам представителя российского авиаперевозчика, в ходе послеполетного осмотра самолета специалисты обнаружили повреждение
За пассажирами обратного рейса из московского «Внуково» отправлен резервный борт.
О том, что самолет российской авиакомпании при приземлении в Гюмри якобы совершил жесткую посадку, в понедельник, 19 августа сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации Армении.
На борту самолета находились 170 пассажиров, в результате происшествия пострадавших нет.