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Авиакомпания «Победа» опровергла сообщение о жесткой посадке самолета в Гюмри

, 23:17 84

В результате происшествия пострадавших нет. В Армению направляется резервный борт.

Фото : ТАСС/Копаев Алексей

В авиакомпании «Победа» прокомментировал посадку авиалайнера в аэропорту «Ширак» армянского города Гюмри.

По словам представителя российского авиаперевозчика, в ходе послеполетного осмотра самолета специалисты обнаружили повреждение хвостовой пяты, предназначенной для защиты фюзеляжа. Касание пятой произошло при уходе на второй круг. Таким образом, заявления в СМИ о жесткой посадке не соответствуют действительности.

За пассажирами обратного рейса из московского «Внуково» отправлен резервный борт.

О том, что самолет российской авиакомпании при приземлении в Гюмри якобы совершил жесткую посадку, в понедельник, 19 августа сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации Армении.

На борту самолета находились 170 пассажиров, в результате происшествия пострадавших нет.

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