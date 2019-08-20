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  4. В Пензенской области нашли бутылку с посланием Наталье Орейро, что было дальше?

В Пензенской области нашли бутылку с посланием Наталье Орейро, что было дальше?

, 7:07 Эфирная новость 40

Письмо с признанием 12-летней девочки в любви к аргентинской певице и актрисе и рассказом о своей мечте петь пролежало в реке 17 лет.

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Фото, видео : www.globallookpress.com /Dona, S., 5-tv.ru

Не мобильный телефон, а бутылка, в которой находилось письмо, стали средством связи для звезды сериалов Натальи Орейро и россиянки Ольги Макеевой.

17 лет назад юная жительница города Сердобска Пензенской области написала послание своему кумиру с признанием любви, бросила в местную речку и забыла. Но бутылку нашли местные жители, провели даже целое расследование.

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Чернила выцвели на солнце, все-таки тетрадный лист хранился не в темном стекле, а в прозрачном пластике. Но суть детского послания время пощадило.

«Моя любимая певица и актриса Мариса Наталья Орейро. Я ее очень люблю и хочу, чтобы она узнала обо мне», — так начала свою историю 12-летняя девочка из деревни Салтыково Пензенской области.

А в конце попросила: «Кто это найдет, покажите всем! Я хочу быть знаменитой. Я люблю петь».

Что ответила звезда аргентинских сериалов на такой привет из прошлого — знает Елена Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как житель Аляски выловил в море бутылку с запиской из СССР 1969 года.

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