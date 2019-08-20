«Полегче, женщина!»: Звезда «Дома-2» похвасталась пышными формами без бюстгальтера

Бывшая участница шоу «Дом-2» Инесса Шевчук после съемок в проекте решила попробовать себя в модельном бизнесе. На странице девушки в Instagram то и дело появляются кадры с ее фотосессий и ролики из тренажерного зала, где она приводит свое тело в форму. Благодаря своей безупречной фигуре, светская львица завоевала любовь нескольких сотен тысяч поклонников, и продолжает их очаровывать, выкладывая новые и новые кадры с «горячих» съемок.

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На этот раз в своем Instagram-аккаунте блогер опубликовала снимок, на котором позирует в пиджаке на голое тело. Белоснежный костюм идеально подчеркивает шоколадный загар светской львицы, а расстегнутый жакет приковывает взгляды к пышному бюсту звезды телестройки, который только слегка прикрыт одеждой.

Instagram @i.s.nesquik

Комментарии под сексуальной фотографией Шевчук не заставили себя долго ждать. С первых минут после публикации под снимком стали появляться комплименты, авторы которых не смогли сдержать восхищения при виде «аппетитных» форм знаменитости.

«Персик!»

«Что за бомба!»

«Полегче, женщина!»

«Вай-вай-вай, какая цыпочка, прям огонь»;

«Горячий котик», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Инесса Шевчук показала идеальный пресс.