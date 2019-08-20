  1. Пятый канал
  4. «Полегче, женщина!»: Звезда «Дома-2» похвасталась пышными формами без бюстгальтера

«Полегче, женщина!»: Звезда «Дома-2» похвасталась пышными формами без бюстгальтера

, 1:18 Фото 34

Инесса Шевчук в пиджаке на голое тело произвела фурор в сети.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @i.s.nesquik

Бывшая участница шоу «Дом-2» Инесса Шевчук после съемок в проекте решила попробовать себя в модельном бизнесе. На странице девушки в Instagram то и дело появляются кадры с ее фотосессий и ролики из тренажерного зала, где она приводит свое тело в форму. Благодаря своей безупречной фигуре, светская львица завоевала любовь нескольких сотен тысяч поклонников, и продолжает их очаровывать, выкладывая новые и новые кадры с «горячих» съемок.

Поклонники обнаружили шестой палец на ноге Ким Кардашьян — фото

На этот раз в своем Instagram-аккаунте блогер опубликовала снимок, на котором позирует в пиджаке на голое тело. Белоснежный костюм идеально подчеркивает шоколадный загар светской львицы, а расстегнутый жакет приковывает взгляды к пышному бюсту звезды телестройки, который только слегка прикрыт одеждой.

Instagram @i.s.nesquik

Комментарии под сексуальной фотографией Шевчук не заставили себя долго ждать. С первых минут после публикации под снимком стали появляться комплименты, авторы которых не смогли сдержать восхищения при виде «аппетитных» форм знаменитости.

«Персик!»

«Что за бомба!»

«Полегче, женщина!»

«Вай-вай-вай, какая цыпочка, прям огонь»;

«Горячий котик», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Инесса Шевчук показала идеальный пресс.

Читайте также

+16° Днём +22°
Ночью +13°
66.61
0.61 73.95
0.73
Гороскоп на 19 августа: Рыбы, отпустите нездоровые связи!

Последние новости

1:35
Опять? Памятник Александру III «переезжает» на новое место — репортаж
1:18
«Полегче, женщина!»: Звезда «Дома-2» похвасталась пышными формами без бюстгальтера
0:59
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным — видео
0:49
На грани экологической катастрофы: Озеро мазута полыхает в Самаре — видео
0:37
Оксана Воеводина рискует остаться без алиментов от экс-короля Малайзии
0:22
«К зиме готовимся фундаментально»: Украина намерена импортировать газ из Румынии

Сейчас читают

«Совершенно не ожидала» —супруга трубача Романова о смерти своего мужа
Поклонники обнаружили шестой палец на ноге Ким Кардашьян — фото
«Счастлива»: Дочь Брежневой опубликовала черно-белое фото с отдыха

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги