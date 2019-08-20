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  4. Меган Маркл появилась в трейлере нового сезона «Форс-мажоры»

Меган Маркл появилась в трейлере нового сезона «Форс-мажоры»

, 6:21 Видео 150

При этом бывшая актриса, а ныне герцогиня Сассекская покинула проект, завершив работу над седьмым сезоном сериала.

Фото : www.globallookpress.com /PLANET PHOTOS

Герцогиня Сассекская — Меган Маркл — появилась в трейлере нового сезона сериала «Форс-мажоры», сообщает StarHit. При этом бывшая актриса закончила работу над проектом, снявшись в седьмой части, но авторы сериала решили задействовать ее персонаж и в девятой части. Речь в данном случае идет об неиспользованных ранее кадрах.

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Согласно сюжету девятого сезона «Форс-мажоров», героиня Маркл — Рэйчел Зейн — продолжит строить семейную жизнь с супругом Майком Россом в Сиэтле, куда пара недавно переехала. По данным инсайдеров, герцогине Сассекской хотели предложить деньги за возвращение в сериал, рейтинги которого значительно упали из-за ее ухода. Сумма сделки варьируется от двух до шести миллионов долларов. В случае согласия Меган Маркл этот договор может стать одним из крупнейших маркетинговых ходов в истории телевидения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елизавета II отказала герцогам Сассекским в жизни в королевском дворце.

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