В России могут запретить строить дома выше девяти этажей

В России могут запретить строительство жилых домов выше девяти этажей. С таким предложением выступает Минстрой.

По мнению экспертов, необходимо создать для людей комфортные условия проживания, а не зажимать со всех сторон многоэтажками. Высота застройки не должна превышать ширину улицы или двора. Именно такие пропорции позволяют формировать открытые пространства для общения и взаимодействия между людьми.

Кроме этого, из-за огромных размеров кварталов и домов, улицы и дворы перегружены припаркованным транспортом, что тоже оказывает негативное влияние на жителей. Предложение о законодательном изменении строительных норм скоро будут вынесены на обсуждение депутатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минстрой хочет избавиться от счетчиков тепла.