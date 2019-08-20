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  4. В России могут запретить строить дома выше девяти этажей

В России могут запретить строить дома выше девяти этажей

, 9:44 Эфирная новость 77

Соответствующее предложение на обсуждение в Госдуму готовит Минстрой.

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Фото, видео : ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

В России могут запретить строительство жилых домов выше девяти этажей. С таким предложением выступает Минстрой.

По мнению экспертов, необходимо создать для людей комфортные условия проживания, а не зажимать со всех сторон многоэтажками. Высота застройки не должна превышать ширину улицы или двора. Именно такие пропорции позволяют формировать открытые пространства для общения и взаимодействия между людьми.

Кроме этого, из-за огромных размеров кварталов и домов, улицы и дворы перегружены припаркованным транспортом, что тоже оказывает негативное влияние на жителей. Предложение о законодательном изменении строительных норм скоро будут вынесены на обсуждение депутатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минстрой хочет избавиться от счетчиков тепла.

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