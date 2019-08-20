Алексея Чумакова сняли в объятиях жгучей брюнетки

Алексей Чумаков опубликовал в своем Instagram-аккаунте откровенные кадры, на которых певец обнимает и целует брюнетку с короткими волосами. Речь идет о ремейке песни Валерия Меладзе «Я не могу без тебя». Чумаков стал режиссером клипа и сыграл главного героя. А девушка была выбрана из сотен кандидаток на кастинге в Instagram, сообщают Дни.ру.

Согласно сюжетной линии, в видеоролике присутствует немало интимных сцен с привлекательной брюнеткой. Проделанной работой Чумаков остался доволен.

«Я безмерно благодарен судьбе, а также глубоко уважаемым мною друзьям и коллегам — Константину и Валерию Меладзе — за доверие и идею записать эту красивую композицию», — рассказал артист в одном из интервью.

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В клипе Алексей Чумаков представил историю глубокого чувства, которое поражает человека и живет, несмотря ни на какие стихийные бедствия, жизненные неурядицы и обстоятельства.

«Сама любовь — эмоционально масштабнее, нежели любая стихия. Вас ждут яркие и чувственные сцены, неожиданный поворот и красивая музыка», — поделился исполнитель.

Как отреагировала на съемки клипа супруга Чумакова Юлия Ковальчук, пока неизвестно. В своих интервью они часто говорили, что доверяют друг другу, несмотря на постоянные слухи о проблемах в их отношениях. Союз Алексея и Юлии считается одним из самых гармоничных в российском шоу-бизнесе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ковальчук и Чумаков устроили страстные танцы в Баку.