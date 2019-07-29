«Похулиганили»: Ковальчук и Чумаков устроили жаркие танцы в Баку

Супруги Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков выступили на фестивале «Жара» в Баку. Фотографиями с концерта певица поделилась на своей странице в Instagram.

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Instagram @juliakovalchuk

На одном из снимков Юлия стоит спиной к супругу, немного наклонившись и отставив назад пятую точку. Чумаков в этот момент стоит рядом с артисткой, немного отведя руку назад. Выглядит кадр так, словно на нем запечатлено па из какого-то жаркого латиноамериканского танца. Поклонники Ковальчук обратили на это внимание.

«Очаровательная пара! Немного похулиганили.»

«Кадр — огонь!» — высказались фолловеры певицы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ковальчук без макияжа опубликовала нежное фото в лучах солнца.