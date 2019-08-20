  1. Пятый канал
  4. В Минобороны анонсировали учения с участием более 128 тысяч военных — видео

В Минобороны анонсировали учения с участием более 128 тысяч военных — видео

, 10:11 Видео 31

В маневрах «Центр-2019» примут участие военные семи иностранных государств.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : РИА Новости / Ольга Смольская

В Минобороны анонсировали стратегические командно-штабные учения (СКШУ), в которых будет задействованы более 128 тысяч военных. В маневрах «Центр-2019», которые пройдут с 16 по 21 сентября, примет участие контингент семи иностранных государств — Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Известно, что командовать проведением учений будет начальник Генерального штаба, генерал армии Валерий Герасимов. С российской стороны в маневрах будет задействованы войска Центрального и Восточного военных округов, Каспийская флотилия, а также Воздушно-десантные войска и Воздушно-космические силы.

«Всего к участию в СКШУ привлечены около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

Основные действия в рамках проводимых учений развернутся на полигонах Тоцкий, Донгуз, Аданак, Чебаркульский, Юргинский, Алейский, Ашулук, Сафакулево. Военные будут отрабатывать вопросы борьбы с международным терроризмом на Центрально-Азиатском стратегическом направлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что истребители МиГ-31БМ сразились в небе над Камчаткой. Экипажи морской авиации Тихоокеанского флота провели учения в стратосфере.

Читайте также

+19° Днём +22°
Ночью +13°
66.61
0.61 73.95
0.73
Гороскоп на 20 августа: Раки, питайтесь правильно!

Последние новости

10:47
Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии
10:33
Серьезное ДТП с маршруткой и мусоровозом произошло в Челябинской области
10:18
«Шевелиться было больно»: Станислав Бондаренко поведал о тяжелой простуде
10:11
В Минобороны анонсировали учения с участием более 128 тысяч военных — видео
10:02
«Приведите свои телеса в порядок»: Волочкова ответила недоброжелателям
9:45
Гороскоп на 20 августа: Раки, питайтесь правильно!

Сейчас читают

Гороскоп на 20 августа: Раки, питайтесь правильно!
«Никаких диет!»: Звезда «Счастливы вместе» Бочкарева рассказала, как похудела на 60 килограммов
Ани Лорак съехалась с новым возлюбленным?

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги