В Минобороны анонсировали стратегические командно-штабные учения (СКШУ), в которых будет задействованы более 128 тысяч военных. В маневрах «Центр-2019», которые пройдут с 16 по 21 сентября, примет участие контингент семи иностранных государств — Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Известно, что командовать проведением учений будет начальник Генерального штаба, генерал армии Валерий Герасимов. С российской стороны в маневрах будет задействованы войска Центрального и Восточного военных округов, Каспийская флотилия, а также Воздушно-десантные войска и Воздушно-космические силы.

« Всего к участию в СКШУ привлечены около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения », — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

Основные действия в рамках проводимых учений развернутся на полигонах Тоцкий, Донгуз, Аданак, Чебаркульский, Юргинский, Алейский, Ашулук, Сафакулево. Военные будут отрабатывать вопросы борьбы с международным терроризмом на Центрально-Азиатском стратегическом направлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что истребители МиГ-31БМ сразились в небе над Камчаткой. Экипажи морской авиации Тихоокеанского флота провели учения в стратосфере.