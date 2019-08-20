Мать и дочь из Петербурга лишились рук и ног при посадке на поезд в Новгородской области

Мать и дочь из Петербурга тяжело пострадали при посадке на поезд в Новгородской области, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

Инцидент произошел на станции Неболчи, когда 37-летняя женщина с 15-летней дочерью пытались сесть на скорый поезд «Санково — Санкт-Петербург». Петербурженка оступилась и попала под вагон, который не успел остановиться. Ее дочь попыталась ее вытащить и тоже пострадала.

Мать потеряла левую ногу, а девочка лишилась кисти руки. Пострадавших госпитализировали в местную больницу. В транспортной полиции начали проверку по данному факту.

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