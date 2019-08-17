«Так быстро пролетело время!»: Жасмин трогательно поздравила сына с 22-летием

Российская певица Сара Манахимова, известная под псевдонимом Жасмин, трогательно поздравила старшего сына Михаила с днем рождения. На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала нежное фото со своим наследником, под которым оставила множество теплых пожеланий.
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Артистке не верится, что ее сын стал таким взрослым — теперь Михаилу 22, и он отмечает свой праздник не в семейном кругу, а в дружеской компании. Тем не менее, звезда ждет своей очереди «наобнимать» именинника и поздравить его лично.
Поклонники присоединились к поздравлениям певицы, написав, что у теледивы растет очень красивый сын.
«Присоединяюсь к поздравлениям! Очень похож на маму, но она так молода, что не верится, что мама!»
«Какой красавец!»
«Мамина гордость!»
«С днем рождения! Удачи верных друзей, взаимной любви!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Жасмин призналась в любви Одри Хемпберн.