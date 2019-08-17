«Так быстро пролетело время!»: Жасмин трогательно поздравила сына с 22-летием

Российская певица Сара Манахимова, известная под псевдонимом Жасмин, трогательно поздравила старшего сына Михаила с днем рождения. На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала нежное фото со своим наследником, под которым оставила множество теплых пожеланий.

День Авдотьи Огуречницы: Что можно и нельзя делать 17 августа

Артистке не верится, что ее сын стал таким взрослым — теперь Михаилу 22, и он отмечает свой праздник не в семейном кругу, а в дружеской компании. Тем не менее, звезда ждет своей очереди «наобнимать» именинника и поздравить его лично.

«Даже не верится, что так быстро пролетело время! Помню тебя совсем крохой, и вот ты уже стал настоящим мужчиной! В этой взрослой жизни желаю тебе прежде всего веры в себя и свои силы! Желаю тебе открытых горизонтов, попутных ветров, приносящих удачу, и компанию верных спутников!» — отметила Жасмин в подписи к посту.

Instagram @jasmin

Поклонники присоединились к поздравлениям певицы, написав, что у теледивы растет очень красивый сын.

«Присоединяюсь к поздравлениям! Очень похож на маму, но она так молода, что не верится, что мама!»

«Какой красавец!»

«Мамина гордость!»

«С днем рождения! Удачи верных друзей, взаимной любви!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Жасмин призналась в любви Одри Хемпберн.