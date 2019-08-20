  1. Пятый канал
  4. Замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов уволен с поста

Замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов уволен с поста

, 13:13 44

Заместитель председателя ПРФ отстранен от должности с формулировкой «утрата доверия».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : © РИА Новости / Максим Блинов

Арестованный по делу о коррупции замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов уволен со своего поста, передает «Экономика сегодня».

Заместитель председателя ПФР отстранен от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

В середине июля Басманный суд взял под стражу Иванова до 9 сентября по делу о получении взятки в 4,4 миллиона рублей. Подозреваемый полностью признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием. Сейчас Иванов находится с СИЗО, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Алексей Иванов занимал пост заместителя председателя правления ПФР с 2017 года и отвечал за вопросы информационных технологий, телекоммуникаций и информационной безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о прокурорской проверке в пенсионных фондах после резонансного дела Иванова.

Читайте также

+21° Днём +22°
Ночью +14°
66.61
0.61 73.95
0.73
Гороскоп на 20 августа: Раки, питайтесь правильно!

Последние новости

13:46
Жена Григорьева-Аполлонова перестала скрывать отношения с баскетболистом
13:36
Юрий Шатунов прокомментировал скандал с Андреем Разиным
13:29
Армена Джигарханяна выписали из больницы
13:22
Харингтон после съемок в «Игре престолов» сомневается, что сможет иметь детей
13:13
Замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов уволен с поста
13:00
«Изысканно!»: Кортни Кардашьян в боди и тюрбане восхитила подписчиков — фото

Сейчас читают

Гороскоп на 20 августа: Раки, питайтесь правильно!
Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии
«Русская кибератака» — Харламов призвал подписчиков массово троллить Сталлоне

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги