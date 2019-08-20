Замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов уволен с поста

Арестованный по делу о коррупции замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов уволен со своего поста, передает «Экономика сегодня».

Заместитель председателя ПФР отстранен от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

В середине июля Басманный суд взял под стражу Иванова до 9 сентября по делу о получении взятки в 4,4 миллиона рублей. Подозреваемый полностью признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием. Сейчас Иванов находится с СИЗО, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Алексей Иванов занимал пост заместителя председателя правления ПФР с 2017 года и отвечал за вопросы информационных технологий, телекоммуникаций и информационной безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о прокурорской проверке в пенсионных фондах после резонансного дела Иванова.