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Жена Григорьева-Аполлонова перестала скрывать отношения с баскетболистом

, 13:46 Фото 34

Сам певец некоторое время назад утверждал, что они просто расстались с Марией Банковой и не собираются разводиться.

Фото : ВКонтакте @mania85

Жена солиста «Иванушек» Андрея Григорьева-Аполлонова Мария Банкова больше не скрывает роман с Андреем Зубковым, баскетболистом команды «Химки».

По словам инсайдеров, пара отправилась в романтическое путешествие в Америку. Они прокатились на автомобиле по национальному парку Калифорния, побродили по Times Square. После этого Зубков и Банкова отпраздновали день рождения спортсмена в Малибу, баскетболисту исполнилось 28 лет. Марии, к слову, 34 года, сообщает Teleprogramma.pro.

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Instagram @k1×1k

Андрей Зубков уже публикует снимки с возлюбленной в своем Instagram-аккаунте. На одном из фото он нежно обнимает Машу.

«Мы как черное и белое. Только я — белое, ты — черное», — подписал баскетболист фотографию.

Между тем солист «Иванушек» не раз заявлял, что они временно расстались с супругой после шестнадцати лет совместной жизни и о разводе речи не идет. У пары остались двое общих детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фото 18-летней давности Григорьева-Аполлонова перепутали с Пугачевой.

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