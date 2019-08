Кролик или ворон? Новая оптическая иллюзия захватывает соцсети

В Twitter набирает популярность ролик исследователя из Университета Осло, на котором человек гладит кролика. Видео сразу вызвало споры среди пользователей, так часть пользователей увидела ворона. К вечеру 20 августа ролик посмотрели 1,5 миллиона раз.

«Кроликам нравится, когда их гладят по носу», — комментирует автор.

Хотя в описании к видео написано, что это кролик, большинство юзеров все равно настаивают на своей версии: ворон с открытым клювом. В комментариях тотчас появились многочисленные шутки.

ok so I posted this on your fb too, but gotta make sure people appreciate it here too haha pic.twitter.com/zFl1uEvmDi