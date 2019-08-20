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Кролик или ворон? Новая оптическая иллюзия захватывает соцсети

, 20:38 Видео 101

Какое именно животное изображено на видео?

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Фото, видео : Twitter @dsquintana

В Twitter набирает популярность ролик исследователя из Университета Осло, на котором человек гладит кролика. Видео сразу вызвало споры среди пользователей, так часть пользователей увидела ворона. К вечеру 20 августа ролик посмотрели 1,5 миллиона раз.

«Кроликам нравится, когда их гладят по носу», — комментирует автор.

Хотя в описании к видео написано, что это кролик, большинство юзеров все равно настаивают на своей версии: ворон с открытым клювом. В комментариях тотчас появились многочисленные шутки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как другая оптическая иллюзия взорвала Twitter.

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