«Категорически запрещено»: почему в доме Преснякова и Подольской нельзя петь

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 16 0

Даже в семьях известных музыкантов иногда появляется желание хотя бы немного отдохнуть от постоянной музыки и хитов.

Сын Подольской и Преснякова запрещает родителям петь дома

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Сын Подольской и Преснякова запрещает родителям петь дома

В доме певцов Натальи Подольской и Владимира Преснякова запрещено петь. Об этом Наталья рассказала на сессии «Музконтент: как музыка формирует ценностные ориентиры молодежи» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По словам артистки, их старший сын Артемий фактически запретил родителям петь дома. Ребенок с ранних лет крайне негативно относится к домашнему вокалу родителей. Он настойчиво просит не устраивать концерты в квартире и строго следит за этим правилом.

«Тема не разрешает нам петь дома, поэтому за столом мы не поем. Просто категорически, с самого детства не разрешает нам петь. Мы даже пытались обижаться, но тут остается только понять и простить, обнять и стараться не петь, хотя порой это действительно очень сложно», — отметила певица.

При этом подобный запрет действует исключительно в домашней обстановке. На концертах и публичных выступлениях Артемий, наоборот, с удовольствием и гордостью наблюдает за творчеством своих родителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Подольская и Пресняков растят наследника. Главной «болью» в воспитании старшего сына Артемия для певицы Натальи Подольской стали домашние задания.

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