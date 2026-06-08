Мат, драки и пьяные студенты: исповедь ночного вышибалы

Daily Mail: университетский охранник рассказал родителям о проступках их детей

Джордж Басс работает охранником в оживленном британском вузе и лицензированным вышибалой. Его смены длятся по 12 часов, график — четыре дня через четыре. Платят чуть больше минимальной ставки, зато событий хватает на отдельную криминальную хронику: пьяные студенты, угрозы, падения, драки, вызовы скорой и ночные разговоры с теми, кто еще недавно считал себя взрослым.

Басс показывает студенческую жизнь не с той стороны, где лекции, кампус и красивые фото. Он видит то, что происходит после вечеринок: людей на полу, орущих соседей, сорванные двери, разбитые лица, пьяную браваду и попытки решить все силой. Его историю рассказало издание Daily Mail.

Не бей, а уболтай

Со стороны может казаться, что работа вышибалы — это мышцы, грубый голос и готовность ударить. У Басса логика обратная: если охранник дошел до драки, значит, ситуация уже провалена. Хорошая работа — это когда конфликт удалось погасить словами.

Один водитель поставил машину на двойной желтой линии. Сначала вел себя спокойно, но после просьбы переставить автомобиль резко сорвался. Мужчина начал оскорблять Басса и несколько раз назвал его грубым словом, явно пытаясь вывести охранника из себя. Расчет был простой: спровоцировать ответ, а потом выставить себя жертвой.

Но Басс не повелся. По его словам, за годы работы он слышал это оскорбление столько раз, что оно давно потеряло смысл. Для охранника важнее не ответить, а не дать человеку получить повод для новой сцены.

Сезон падений

Начало учебного года для охраны — время особой готовности. Басс пополняет переносную аптечку в тактическом жилете, потому что знает: впереди вечеринки, алкоголь и травмы.

Один из типичных вызовов выглядит как черная комедия. Девушка влетает на кухню с криком, скользит на коробке от пиццы, падает назад на ламинат и теряет сознание. Вечеринка для нее заканчивается.

«Горизонтальные»

У охраны есть свой жаргон. Пьяных студентов, которые уже не стоят на ногах, называют «горизонтальными». Басс вспоминает: один такой «горизонтальный» был в сознании частично и смог назвать себя только как «друга Дина из пятой комнаты».

Охранники разбудили Дина, тот обнял гостя, студентам напомнили о правилах регистрации посетителей и оставили их в комнате. Но уже в конце коридора охрана услышала шум. Вернулись — друзья дерутся на полу. Дина отправили обратно под одеяло, его приятелю дали воды и показали дорогу к стоянке такси.

«Позову своих»

Иногда вместо пьяной нелепости начинается прямая угроза. Один студент с взрывным характером постоянно пугал соседей и обещал «разобраться» с теми, кто ему мешал. Когда охранник попросил его сделать музыку тише, студент отказался и заявил, что позовет «своих парней из Брикстона».

Угроза звучала уверенно: мол, по дороге домой охранник исчезнет, и это даже не будет дорого стоить. Ответ оказался короче и сильнее любой драки. Охранник спокойно сказал, что сам из Брикстона, а те 20-летние, которым студент собирается звонить, могут оказаться его племянниками. Музыка сразу стала тише. Студент пошел спать.

Понты против опыта

Истории Басса хорошо показывают разницу между пьяной бравадой и реальным опытом. Студенты часто пытаются выглядеть опаснее, чем они есть. Они угрожают, матерятся, зовут «своих», обещают последствия, но в большинстве случаев проверяют границы.

Охранник должен отличать пустые понты от настоящей угрозы. Если ответить грубо — конфликт вырастет. Если испугаться — человек почувствует власть. Если выбрать правильную фразу — иногда достаточно пары секунд, чтобы шумный герой сам свернул спектакль.

Смешно, пока не страшно

В этих историях много абсурда: пицца на полу, пьяные гости без имени, борцы под дверью, студенты, которые за минуту переходят от веселья к угрозам. Но работа охранника держится не на анекдотах, а на постоянном риске.

За каждым смешным эпизодом может стоять сотрясение, перелом, драка, паническая атака, вызов скорой или полиция. Охранник не знает заранее, чем закончится очередной шум в коридоре. Он просто идет проверять.

Именно поэтому в его работе так важны спокойствие и черный юмор. Без них длинные ночные смены, низкая зарплата, мат и чужая агрессия быстро превращаются в выгорание.

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