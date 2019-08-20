Вооруженный мужчина совершил захват пассажирского автобуса в Рио-де-Жанейро. Инцидент произошел во вторник, 20 августа, на автомобильном мосту Рио-Нитерой, сообщает Globo.com.

Отмечается, что движение транспорта было полностью прекращено. По неподтвержденным данным, злоумышленник назвался офицером военной полиции. Мужчина приказал водителю автобуса остановить транспортное средство, и высказывал угрозы залить все бензином.

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В настоящий момент точное количество захваченных пассажиров неизвестно. Издание сообщает, что предполагаемый преступник освободил пять человек, внутри остаются еще 17.

Сотрудники местных правоохранительных органов, в том числе и представители военной полиции, ведут переговоры с мужчиной. Известно, что на место происшествия прибыл спецназ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина обстрелял полицейских и взял людей в заложники в Филадельфии.