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  4. Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро — видео

Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро — видео

, 15:30 Видео 55

По неподтвержденной информации, преступник является офицером военной полиции.

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Фото, видео : Twitter @g1, @anaspaulasrj

Вооруженный мужчина совершил захват пассажирского автобуса в Рио-де-Жанейро. Инцидент произошел во вторник, 20 августа, на автомобильном мосту Рио-Нитерой, сообщает Globo.com.

Отмечается, что движение транспорта было полностью прекращено. По неподтвержденным данным, злоумышленник назвался офицером военной полиции. Мужчина приказал водителю автобуса остановить транспортное средство, и высказывал угрозы залить все бензином.

Twitter @g1

В настоящий момент точное количество захваченных пассажиров неизвестно. Издание сообщает, что предполагаемый преступник освободил пять человек, внутри остаются еще 17.

Сотрудники местных правоохранительных органов, в том числе и представители военной полиции, ведут переговоры с мужчиной. Известно, что на место происшествия прибыл спецназ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина обстрелял полицейских и взял людей в заложники в Филадельфии.

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