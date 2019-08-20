  1. Пятый канал
  4. «Вся квартира была залита кровью»: в Уфе до смерти избили известного блогера

«Вся квартира была залита кровью»: в Уфе до смерти избили известного блогера

, 19:07 107

По версии следствия, мужчину убили из-за дорогого ноутбука и ревности.

Фото : Bashinform.ru

Тело 36-летнего блогера Руслана А. из Уфы обнаружили в его собственной квартире в воскресение, 18 августа. Из-за сильных кровоподтеков и множественных гематом правоохранительные органы сделали вывод — парня избили до смерти.

«Вся квартира была залита кровью. На месте преступления эксперты нашли более 20 видов „пальчиков“. На теле погибшего обнаружено множество сильных гематом и кровоподтеков. Убитого сильно били по лицу», — утверждает очевидец.

К гибели популярного контент-мейкера могут быть причастны его приятель со своей девушкой. По версии следствия, накануне вся компания выпивала в квартире погибшего. Спустя время девушка заявила — Руслан к ней приставал. Молодой человек «потерпевшей», считают следователи, решил разобраться с хозяином квартиры и жестоко его избил. В результате полученных травм, потерпевший скончался на месте. Об этом сообщает Башинформ.рф.

После этого предполагается, что пара сбежала из квартиры убитого, прихватив с собой его дорогостоящий ноутбук, мобильный телефон и прочие ценные вещи. Спустя время правоохранительные органы задержали злоумышленников в одном из населенных пунктов Уфимского района.

В отношении парня и его девушки завели уголовное дело по статье «Кража». Мужчина, избивший блогера, ждет решения суда о наказании по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Руслан А. был популярным блогером, создающим контент на тему цифровых устройств и маркетинга в сети. Погибший был хорошим специалистом в SEO и SMM.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американский солдат забил до смерти русскую жену.

Читайте также

+24° Днём +28°
Ночью +18°
66.78
0.17 73.98
0.03
Какой отличительной особенностью обладает каждый из знаков зодиака

Последние новости

19:55
Видео: как в Сочи готовятся к этапу «Формулы-1»
19:48
Екатерина Волкова получила тепловой удар на съемках «Ворониных»
19:43
Историко-документальная выставка о начале Второй мировой войны открылась в Москве
19:35
Популярная певица Олеся Яковенко утонула в Приморье
19:30
Видео: мужчина в одних трусах не может вылезти из реки в центре Санкт-Петербурга
19:21
«Жара!» Алена Водонаева свела подписчиков с ума томным видео

Сейчас читают

Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала, как цвет глаз влияет на способности человека
«Мне тут Федя написал!» Бузова трогательно похвасталась сообщением от Смолова
Бывший муж Полины Гагариной признался, что увел ее у другого

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги