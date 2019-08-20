«Вся квартира была залита кровью»: в Уфе до смерти избили известного блогера

Тело 36-летнего блогера Руслана А. из Уфы обнаружили в его собственной квартире в воскресение, 18 августа. Из-за сильных кровоподтеков и множественных гематом правоохранительные органы сделали вывод — парня избили до смерти.

«Вся квартира была залита кровью. На месте преступления эксперты нашли более 20 видов „пальчиков“. На теле погибшего обнаружено множество сильных гематом и кровоподтеков. Убитого сильно били по лицу », — утверждает очевидец.

К гибели популярного контент-мейкера могут быть причастны его приятель со своей девушкой. По версии следствия, накануне вся компания выпивала в квартире погибшего. Спустя время девушка заявила — Руслан к ней приставал. Молодой человек «потерпевшей», считают следователи, решил разобраться с хозяином квартиры и жестоко его избил. В результате полученных травм, потерпевший скончался на месте. Об этом сообщает Башинформ.рф.

После этого предполагается, что пара сбежала из квартиры убитого, прихватив с собой его дорогостоящий ноутбук, мобильный телефон и прочие ценные вещи. Спустя время правоохранительные органы задержали злоумышленников в одном из населенных пунктов Уфимского района.

В отношении парня и его девушки завели уголовное дело по статье «Кража». Мужчина, избивший блогера, ждет решения суда о наказании по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Руслан А. был популярным блогером, создающим контент на тему цифровых устройств и маркетинга в сети. Погибший был хорошим специалистом в SEO и SMM.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американский солдат забил до смерти русскую жену.