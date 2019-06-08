«Жуть какая»: Барбара Стрейзанд сводила клонированных собак на могилу их матери

Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд сводила своих питомцев на могилу их матери — собаки Сэмми. Фото с кладбища голливудская звезда разместила на своей странице Instagram, пишет Teleprogramma.pro.

Смерть Сэмми в 2017 году стала тяжелой утратой для теледивы, и она приняла решение клонировать собаку, которая была представительницей редкой породы котон-де-тулеар. Питомец прожил со Стрейзанд около 14 лет — актриса не смогла смириться с потерей и решила найти замену своего пушистого друга. Для этого она заказала дорогостоящую процедуру клонирования и получила сразу двух собак — Скарлет и Вайолет — которые представляют точную копию матери. Именно их, а также нового щенка Фанни, звезда взяла на кладбище, чтобы проведать могилу Сэмми.

Instagram @barbrastreisand

В социальной сети актриса выложила фото, на котором три собаки сидят на надгробии Сэмми. Опубликованный снимок привел поклонников в ужас.

«Жуть какая!»

«Со всем уважением, но это просто ужас какой-то, нельзя же так!»

«Нельзя же так очеловечивать животных!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Барбра Стрейзанд посвятила песню Дональду Трампу.