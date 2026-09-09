Погибли четыре человека: что известно об атаке беспилотников ВСУ на Кубань

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 35 0

Украинские формирования целились по гражданским объектам: частным домам, православным храмам и детским садам.

Что известно об атаке беспилотников ВСУ на Кубань: погибшие

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Массированная атака беспилотников ВСУ затронула несколько районов Кубани

Массированная атака беспилотников ВСУ затронула несколько районов Краснодарского края. В Новороссийске погибли четыре человека, включая ребенка. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Самый продолжительный налет зафиксировали в Геленджике

Геленджик ночью подвергся самому массовому и продолжительному налету украинских беспилотников за последнее время. По словам главы города Алексея Богодистова, дроны фиксировали и уничтожали средствами противовоздушной обороны на протяжении всей ночи.

«Минувшая ночь была самая тревожная для Геленджика. Налет вражеских беспилотников на город был самый массовый и продолжительный», — заявил Богодистов.

В Новороссийске погибли четыре человека

Наиболее тяжелые последствия атаки зафиксированы в Новороссийске. Погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще 29 жителей получили ранения.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что удары наносятся по гражданским объектам.

В результате атаки повреждены три частных и пять многоквартирных домов, детский сад и православный храм. Кроме того, после падения обломков беспилотника произошли возгорания на территории одного из предприятий и возле частного жилого дома. По предварительным данным, там никто не пострадал.

В Анапе загорелся лесной массив

В Анапе обломки беспилотника повредили три частных дома и детский сад. Информации о пострадавших не поступало.

Кроме того, фрагменты аппарата упали в лесном массиве на территории заповедника в районе Малого Утриша. Там начался пожар. Площадь возгорания пока уточняется.

Из-за сложного рельефа спасатели тушат огонь вручную. К месту происшествия направляются дополнительные силы, также в МЧС направлен запрос на привлечение авиации.

Обломки БПЛА повредили дома в двух районах

Последствия атаки зафиксировали также в Темрюкском и Крымском районах Краснодарского края.

В Темрюке фрагменты беспилотника повредили балкон и окна двух квартир в многоэтажном доме. В Крымске обломки упали на крышу частного дома. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

В настоящее время в Крымском и Темрюкском районах продолжаются восстановительные работы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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