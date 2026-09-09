Крупный лесной пожар тушат под Челябинском

Под Челябинском тушат крупный лесной пожар. Возгорание уже локализовали на площади более 700 гектаров. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления лесами.

«Лесной пожар на территории Карталинского муниципального округа локализован на площади более 700 гектаров», — заявили на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

Пожар остановлен и не охватывает новые территории, кроме того, ни один населенный пункт не пострадал. Ночью в районе проведут окарауливание, а на следующий день в 6:00 численность группировки будет увеличена, чтобы дотушить пламя окончательно.

Планируется нарастить задействованный личный состав до 43 человек и 15 единиц техники, заявил первый заместитель начальника Главного управления лесами Челябинской области Юрий Золотухин.

Ранее в Оренбургской области разгорелся лесной пожар на 20 тысяч гектаров. Пламя распространялось настолько сильно, что власти приняли решение задействовать авиацию — вертолеты Ил-76 и Ми-8.

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