Крупный лесной пожар тушат под Челябинском

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 27 0

Пламя локализовали на площади более 700 гектаров.

Крупный лесной пожар под Челябинском: фото

Фото: ВКонтакте/Главное управление лесами Челябинской области/forest_74

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Под Челябинском тушат крупный лесной пожар. Возгорание уже локализовали на площади более 700 гектаров. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления лесами.

«Лесной пожар на территории Карталинского муниципального округа локализован на площади более 700 гектаров», — заявили на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

Пожар остановлен и не охватывает новые территории, кроме того, ни один населенный пункт не пострадал. Ночью в районе проведут окарауливание, а на следующий день в 6:00 численность группировки будет увеличена, чтобы дотушить пламя окончательно.

Планируется нарастить задействованный личный состав до 43 человек и 15 единиц техники, заявил первый заместитель начальника Главного управления лесами Челябинской области Юрий Золотухин.

Ранее в Оренбургской области разгорелся лесной пожар на 20 тысяч гектаров. Пламя распространялось настолько сильно, что власти приняли решение задействовать авиацию — вертолеты Ил-76 и Ми-8.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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