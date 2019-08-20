Историко-документальная выставка о начале Второй мировой войны открылась в Москве

Российский государственный военный архив рассекретил документы о тех событиях, которые привели к самой масштабной трагедии не только XX века, но и, пожалуй, всей мировой истории. В Москве сегодня, 20 августа, открылась выставка «1939-й год. Начало Второй мировой войны».

Более трехсот документов, в том числе трофейных, все еще закрытых в других странах, дают возможность сделать исторически важные выводы:

«Общая безопасность достижима лишь совместными усилиями государств, что невозможно обеспечить собственную безопасность за счет других, а уж тем более — выторговать безопасность у агрессора. Вот об этом и о многом другом говорит эта замечательная выставка», — сказал Директор Службы внешней разведки РФ, Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин

Этот проект — продолжение другого, который в федеральных архивах демонстрировали прошлой осенью. Выставка «Мюнхен-38. На пороге катастрофы» тоже проливала свет на истинные предпосылки Второй мировой.

Новая экспозиция будет работать до 10 ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин отметил значимость архивных документов о начале Второй мировой войны.