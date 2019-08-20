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  4. Путин поручил модернизировать первичное звено в здравоохранении — видео

Путин поручил модернизировать первичное звено в здравоохранении — видео

, 20:32 Эфирная новость 60

Президент РФ отметил, что в стране остро стоит проблема нехватки медицинского персонала, в особенности — специалистов узкого профиля.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Антон Денисов

В Кремле во вторник, 20 августа, прошло совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения. Разговор о состоянии поликлиник и фельдшерских пунктов получился серьезным, ведь именно этот вопрос активно поднимался россиянами во время общения с президентом на «Прямой линии». Обращаясь к ответственным чиновникам, Владимир Путин подчеркнул: проблем в системе здравоохранения накопилось немало.

«Люди по-прежнему сегодня не удовлетворены уровнем и качеством работы первичного звена. Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам-специалистам и их нехватку. Медицинские работники, в свою очередь, недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой. На данном этапе необходимо детально проработать имеющиеся проблемы, найти эффективные способы их решения», — сказал российский лидер.

Глава государства обратил внимание и на кадровые вопросы: необходимо готовить больше узких специалистов. Для жителей отдаленных территорий медицинская помощь станет доступнее. В прошлом году 499 малых населенных пунктов не имели ни поликлиник, ни фельдшерских пунктов. Но уже к 2021 году там должны быть открыты медицинские учреждения. Такую задачу поставил Владимир Путин, напомнив, что на нацпроект «Здравоохранение» выделены существенные ресурсы. Они должны быть потрачены «с умом» и дать хороший результат.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин отметил значимость архивных документов о начале Второй мировой войны.

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