«Слюнки потекли»: Голый Костюшкин в день рождения отыскал «молодильные яблоки»

Бывший участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин продолжает покорять женские сердца накаченным телом. Певец уже не раз оголял свой торс на фотографиях, чем вызывал бурю восхищения у фанаток, а на этот раз решил пойти дальше — в свой день рождения, 20 августа, 48-летний исполнитель снялся полностью обнаженным.

Фото: Полина Гагарина попросила поклонников помочь с выбором купальника

«Под конец дня рождения, нашел молодильные яблочки. Мне опять 18!» — иронично отметил артист под публикацией.

Instagram @stas_kostyushkin_official

Поклонницы не могли отвести глаз от потрясающей фигуры Костюшкина. Женщины признали, что супруге музыканта очень повезло.

«Слюнки потекли!»

«Что за горячий парень?!»

«Какой перец!»

«Ох, как же жене-то повезло!» — с завистью писали фанатки.

Другие, в свою очередь, отреагировали на комментарий певца. Подписчики предположили, что солист действительно нашел где-то «молодильные яблоки», поскольку выглядеть таким мускулистым и подтянутым в 48 лет — настоящее искусство.

«Тоже хочу найти такие молодильные яблоки!»

«Так вот он, секрет молодости!»

«Кто потом эти яблоки хавать будет?» — шутили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стас Костюшкин впечатлил фанаток своим торсом.