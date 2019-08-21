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«Слюнки потекли»: Голый Костюшкин в день рождения отыскал «молодильные яблоки»

, 0:59 Фото 56

Певец похвастался накаченным торсом на фотографии в Instagram.

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Фото, видео : Instagram @stas_kostyushkin_official

Бывший участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин продолжает покорять женские сердца накаченным телом. Певец уже не раз оголял свой торс на фотографиях, чем вызывал бурю восхищения у фанаток, а на этот раз решил пойти дальше — в свой день рождения, 20 августа, 48-летний исполнитель снялся полностью обнаженным.

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«Под конец дня рождения, нашел молодильные яблочки. Мне опять 18!» — иронично отметил артист под публикацией.

Instagram @stas_kostyushkin_official

Поклонницы не могли отвести глаз от потрясающей фигуры Костюшкина. Женщины признали, что супруге музыканта очень повезло.

«Слюнки потекли!»

«Что за горячий парень?!»

«Какой перец!»

«Ох, как же жене-то повезло!» — с завистью писали фанатки.

Другие, в свою очередь, отреагировали на комментарий певца. Подписчики предположили, что солист действительно нашел где-то «молодильные яблоки», поскольку выглядеть таким мускулистым и подтянутым в 48 лет — настоящее искусство.

«Тоже хочу найти такие молодильные яблоки!»

«Так вот он, секрет молодости!»

«Кто потом эти яблоки хавать будет?» — шутили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стас Костюшкин впечатлил фанаток своим торсом.

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