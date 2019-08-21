Стала известна причина смерти Александры Назаровой

Народная артистка России Александра Назарова незадолго до смерти перенесла операцию. Врачи диагностировали у звезды заболевание легких, и, начиная с июля 2019 года она находилась в московской клинике под присмотром медиков, сообщает ФАН со ссылкой на источники в медицинских и театральных кругах.

По информации издания, хирурги сделали актрисе трахеостомию, однако, вместо улучшения самочувствия, после операции у Назаровой стали отказывать другие органы. 17 августа артистку перевели в новую клинику, но спасти ее жизнь медикам так и не удалось.

Звезда скончалась в реанимации вечером во вторник, 20 августа. Причиной смерти названа полиорганная недостаточность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам заместителя художественного руководителя театра имени Ермоловой Галины Боголюбовой, смерть Назаровой была ожидаемой. Она долгое время болела.