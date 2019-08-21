  1. Пятый канал
  4. Стала известна причина смерти Александры Назаровой

Стала известна причина смерти Александры Назаровой

, 0:15 121

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» незадолго до смерти перенесла операцию. У нее было диагностировано заболевание легких.

Фото : ТАСС/Фадеичев Сергей

Народная артистка России Александра Назарова незадолго до смерти перенесла операцию. Врачи диагностировали у звезды заболевание легких, и, начиная с июля 2019 года она находилась в московской клинике под присмотром медиков, сообщает ФАН со ссылкой на источники в медицинских и театральных кругах.

По информации издания, хирурги сделали актрисе трахеостомию, однако, вместо улучшения самочувствия, после операции у Назаровой стали отказывать другие органы. 17 августа артистку перевели в новую клинику, но спасти ее жизнь медикам так и не удалось.

Звезда скончалась в реанимации вечером во вторник, 20 августа. Причиной смерти названа полиорганная недостаточность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам заместителя художественного руководителя театра имени Ермоловой Галины Боголюбовой, смерть Назаровой была ожидаемой. Она долгое время болела.

Читайте также

+17° Днём +21°
Ночью +13°
66.78
0.17 73.98
0.03
Какой отличительной особенностью обладает каждый из знаков зодиака

Последние новости

0:15
Стала известна причина смерти Александры Назаровой
23:55
Клонированные питомцы набирают популярность в России и мире — видео
23:40
«Парящий ангел!»: Любовь Толкалина, катаясь на качелях, показала «бесконечные» ноги — видео
23:25
«С кем она останется?»: актер Смолкин переживает за осиротевшую внучку Назаровой
23:13
Полковник случайно выстрелил себе в голову из наградного пистолета и чудом выжил
22:57
Фото: Полина Гагарина попросила поклонников помочь с выбором купальника

Сейчас читают

«Мы уже ждали»: в театре Ермоловой назвали причину смерти Александры Назаровой
«Это какая-то чушь!» — Цымбалюк-Романовская об «отцовстве» Прохора Шаляпина
Марина Зудина рассказала о жизни после смерти Олега Табакова

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги