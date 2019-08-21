«Вы меня загипнотизировали»: Рудова записала романтичное видео на пляже в Малибу

Российская актриса Наталья Рудова, известная по сериалу «Универ», продолжает соблазнять подписчиков пикантными кадрами, сделанными на пляже в Малибу. Во время своего отдыха звезда не упускает возможности продемонстрировать подписчикам обилие летних нарядов и купальников и, конечно, похвастаться безупречной фигурой, над которой работала в тренажерном зале.
На этот раз теледива записала романтичный видеоролик на морском побережье. На записи знаменитость позирует в легком белом платье на фоне пейзажей курорта. Ее волосы развеваются на ветру, Рудова кокетливо смотрит в камеру и наслаждается солнечными лучами.
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Фанаты актрисы, как и всегда, выразили восхищение своей любимицей. Они отметили, что не могли оторваться от просмотра видео — настолько идеально была подобрана музыка, да и звезда выполняла все движения со свойственной ей грацией и сексуальностью.
«Вам не нужны пейзажи, Вы любой пейзаж затмите»;
«Я залипла»;
«Почему ты так любишь соблазнять?»
«Вы меня загипнотизировали», — написали фолловеры.
Другие, в свою очередь, нашли изъян в образе Натальи. Пользователи отметили, что светская львица даже на море не расстается со своими сапогами, которые смотрятся довольно нелепо.
«А зачем в сапогах?»
«Сапоги совсем ни к чему», — выразили мнение подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Рудова раззадорила фанатов «горячим» фото в мокрой футболке.