  1. Пятый канал
  4. «Вы меня загипнотизировали»: Рудова записала романтичное видео на пляже в Малибу

«Вы меня загипнотизировали»: Рудова записала романтичное видео на пляже в Малибу

, 6:56 Видео 143

Пока одни восхищались красотой актрисы, другие обратили внимание на ее сапоги, которые, по мнению пользователей, на пляже смотрятся нелепо.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @rudovanata

Российская актриса Наталья Рудова, известная по сериалу «Универ», продолжает соблазнять подписчиков пикантными кадрами, сделанными на пляже в Малибу. Во время своего отдыха звезда не упускает возможности продемонстрировать подписчикам обилие  летних нарядов и купальников и, конечно, похвастаться безупречной фигурой, над которой работала в тренажерном зале.

На этот раз теледива записала романтичный видеоролик на морском побережье. На записи знаменитость позирует в легком белом платье на фоне пейзажей курорта. Ее волосы развеваются на ветру, Рудова кокетливо смотрит в камеру и наслаждается солнечными лучами.

Гороскоп на 21 августа: Стрельцы, помните о карме!

Фанаты актрисы, как и всегда, выразили восхищение своей любимицей. Они отметили, что не могли оторваться от просмотра видео — настолько идеально была подобрана музыка, да и звезда выполняла все движения со свойственной ей грацией и сексуальностью.

«Вам не нужны пейзажи, Вы любой пейзаж затмите»;

«Я залипла»;

«Почему ты так любишь соблазнять?»

«Вы меня загипнотизировали», — написали фолловеры.

Другие, в свою очередь, нашли изъян в образе Натальи. Пользователи отметили, что светская львица даже на море не расстается со своими сапогами, которые смотрятся довольно нелепо.

«А зачем в сапогах?»

«Сапоги совсем ни к чему», — выразили мнение подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Рудова раззадорила фанатов «горячим» фото в мокрой футболке.

Читайте также

+13° Днём +21°
Ночью +13°
66.78
0.17 73.98
0.03
Гороскоп на 21 августа: Стрельцы, помните о карме!

Последние новости

7:56
Звезда «Дома-2» Колисниченко показала видео с крестин сына
7:47
Маленького мальчика в Петербурге покусала разъяренная обезьяна
7:38
«Мурашки по коже»: Пынзарь выложила трогательное видео в честь годовщины свадьбы
7:27
Трамп поддержал идею Макрона вернуть Россию в «большую восьмерку»
7:15
Египтяне пришли с Марса? Уфолог нашел очередное доказательство инопланетной жизни
7:07
К речному причалу в Киришах в Ленинградской области прибыл первый теплоход

Сейчас читают

Гороскоп на 21 августа: Стрельцы, помните о карме!
Кто будет опекуном осиротевшей 10-летней внучки Назаровой
Видео: Ольга Бузова продемонстрировала как борется с целлюлитом

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги