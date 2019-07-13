«Жара!» Наталья Рудова раззадорила фанатов горячим фото в мокрой футболке

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Соблазнительным снимком актриса поделилась в соцсети.

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Фото, видео : Instagram @rudovanata

Актриса Наталья Рудова, особо запомнившаяся зрителям по сериалу «Татьянин день», где сыграла Татьяну Баринову, поделилась с подписчиками в Instagram откровенным фото. На снимке артистка запечатлена в мокрой белой футболке. Наталья демонстрирует соблазнительную фигуру в бассейне.

Instagram @rudovanata

Поклонники от жаркого фото Рудовой будто потеряли дар речи и оставили односложные комментарии:

«Жара!»

«Бомба!»

«Сексуальна и мила»;

«Красотка», — написали фолловеры.

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Наталья Рудова, чтобы быть в такой форме, регулярно занимается с личным тренером в спортзале, сидит на различных диетах. Также актриса в свои 36 лет часто посещает косметолога, о чем не забывает рассказывать подписчикам в Instagram.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Собчак опубликовала откровенное фото в зеленом бюстгальтере

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«Жара!» Наталья Рудова раззадорила фанатов горячим фото в мокрой футболке

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