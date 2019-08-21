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  4. В России предложили создать «Первосентябрьский капитал»

В России предложили создать «Первосентябрьский капитал»

, 8:35 81

Автором инициативы о господдержке родителей школьников выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Фото : ТАСС/Почуев Михаил

Программу поддержки родителей школьников предложили создать в России, пишет RT.

С инициативой введения «Первосентябрьского капитала» выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Соответствующее обращение уже направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Депутат отметил, что расходы, связанные со сбором ребенка в школу, увеличиваются в ущерб другим пунктам семейного бюджета.

«В прошлом году примерная стоимость комплекта школьника, рассчитанная как среднее арифметическое стоимости наборов товаров для девочек и мальчиков, составила примерно 11,4 тыс. рублей. Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета», — заявил Чернышов.

В рамках программы «Первосентябрьский капитал» родителям школьников предлагается выделять дополнительные средства для покрытия расходов, связанных с подготовкой к учебному году. Размер финансовой поддержки пока не уточняется. Чернышов также предложил ограничить стоимость так называемой школьной корзины, которая, по мнению депутата, не должна превышать четверть зарплаты родителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2019 году.

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