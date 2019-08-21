«Есть нюансы»: Премьера ироничного сериала на Пятом канале

Показ ироничного сериала «Есть нюансы» стартует на Пятом канале. В нем рассказывается об обычных людях, каждый день которых наполнен заботами. Действие фильма могло бы происходить в любом населенном пункте России, ведь многих жителей страны объединяют как схожие проблемы, так и радостные моменты.

Все главные герои сериала посещают психолога. Кто-то делает это осознанно, кто-то же по назначению другого специалиста. Впрочем, у самого Александра Сергеевича Круглова, пациенты вызывают скорее профессиональный азарт. Проработав по специальности уже четыре десятка лет, он мало чему удивляется, и в свободное время пишет докторскую диссертацию на тему «Психотипы россиян».

Одна из его пациенток — школьный библиотекарь Евгения Спичкина. Она мечтает найти надежного мужчину, который бы ею восхищался. Женя помогает своей соседке Ларисе Павловне сдавать посуточно ее квартиру, и среди постояльцев надеется встретить своего избранника. Однако собственные комплексы, доверчивость и неумение разбираться в мужчинах пока мешают ей обрести счастье.

Есть в сериале и герой, который вызывает смешанные чувства. Он одновременно и комичный, и трогательный в своем упорстве вести именно свой, хоть и небольшой бизнес. Олега Бондаренко запросто можно назвать Остапом Бендером наших дней — бизнесмен помещен судом под домашний арест. С одной стороны, предпринимателю повезло, что дело не закончилось тюрьмой, но вот незадача — сидеть без дела он не способен физически.

В каждой новой серии он будет ухитряться создавать сомнительные «бизнес-операции» — обустраивать бункер для сдачи в аренду на случай ядерной войны, организовывать кулачные бои в загородной глуши и многое другое. Но Бондаренко придется крутиться как ужу на сковородке, ведь его регулярно «навещает» участковая Глафира Решетова, которую прозвали «девка-огонь».

По инструкции, она должна следить за тем, что он выполняет все предписания суда: не заниматься бизнесом, не общаться с бывшими партнерами, не отправлять корреспонденцию и не выходить в интернет. Все эти запреты Бондаренко отчаянно нарушает, и как может пытается скрыть это от Глафиры.

Посещают психолога и семья Чепиковых, которая стремится убедить всех окружающих, что у них идеальные отношения. Сергей действительно искренне любит супругу Лену, и никогда ей не изменял. А вот она живет с ощущением упущенных возможностей — муж не соответствует ее идеалу, при этом Лена страшно ревнует его. Проанализировать жизненные ситуации героев и психотипы россиян зрители Пятого канала смогут уже в самое ближайшее время.

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