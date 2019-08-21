  1. Пятый канал
  4. «Есть нюансы»: Премьера ироничного сериала на Пятом канале

«Есть нюансы»: Премьера ироничного сериала на Пятом канале

, 12:58 Видео 51

Зрители восьмисерийного фильма будут наблюдать за жизнью обычных людей, со всеми их заботами, радостями и психологом!

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru

Показ ироничного сериала «Есть нюансы» стартует на Пятом канале. В нем рассказывается об обычных людях, каждый день которых наполнен заботами. Действие фильма могло бы происходить в любом населенном пункте России, ведь многих жителей страны объединяют как схожие проблемы, так и радостные моменты.

Все главные герои сериала посещают психолога. Кто-то делает это осознанно, кто-то же по назначению другого специалиста. Впрочем, у самого Александра Сергеевича Круглова, пациенты вызывают скорее профессиональный азарт. Проработав по специальности уже четыре десятка лет, он мало чему удивляется, и в свободное время пишет докторскую диссертацию на тему «Психотипы россиян».

Одна из его пациенток — школьный библиотекарь Евгения Спичкина. Она мечтает найти надежного мужчину, который бы ею восхищался. Женя помогает своей соседке Ларисе Павловне сдавать посуточно ее квартиру, и среди постояльцев надеется встретить своего избранника. Однако собственные комплексы, доверчивость и неумение разбираться в мужчинах пока мешают ей обрести счастье.

Есть в сериале и герой, который вызывает смешанные чувства. Он одновременно и комичный, и трогательный в своем упорстве вести именно свой, хоть и небольшой бизнес. Олега Бондаренко запросто можно назвать Остапом Бендером наших дней — бизнесмен помещен судом под домашний арест. С одной стороны, предпринимателю повезло, что дело не закончилось тюрьмой, но вот незадача — сидеть без дела он не способен физически.

В каждой новой серии он будет ухитряться создавать сомнительные «бизнес-операции» — обустраивать бункер для сдачи в аренду на случай ядерной войны, организовывать кулачные бои в загородной глуши и многое другое. Но Бондаренко придется крутиться как ужу на сковородке, ведь его регулярно «навещает» участковая Глафира Решетова, которую прозвали «девка-огонь».

По инструкции, она должна следить за тем, что он выполняет все предписания суда: не заниматься бизнесом, не общаться с бывшими партнерами, не отправлять корреспонденцию и не выходить в интернет. Все эти запреты Бондаренко отчаянно нарушает, и как может пытается скрыть это от Глафиры.

Посещают психолога и семья Чепиковых, которая стремится убедить всех окружающих, что у них идеальные отношения. Сергей действительно искренне любит супругу Лену, и никогда ей не изменял. А вот она живет с ощущением упущенных возможностей — муж не соответствует ее идеалу, при этом Лена страшно ревнует его. Проанализировать жизненные ситуации героев и психотипы россиян зрители Пятого канала смогут уже в самое ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие программы чаще всего смотрят российские зрители.

«Есть нюансы»: Премьера ироничного сериала на Пятом канале

1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9

Читайте также

+20° Днём +20°
Ночью +13°
66.78
0.17 73.98
0.03
Гороскоп на 21 августа: Стрельцы, помните о карме!

Последние новости

13:55
«Карлики несут кольцо в вулкан» — как россияне ищут фильмы, если не помнят название
13:44
«Кайфуем, сексуем, шалим!» Королева и Тарзан отмечают топазовую свадьбу — фото
13:39
Опасные прогулки в воздухе: почему шар с туристами поднялся в небо, несмотря на грозу
13:31
Почему киновселенная Marvel может навсегда распрощаться с Человеком-пауком
13:23
Лайфхак от Гарри: Сын Галкина показал, где нужно прятаться от папарацци
13:09
Почему заболеваемость рассеянным склерозом в России сильно растет?

Сейчас читают

«Instagram — кривое зеркало»: Фанаты уличили Анну Седокову во лжи
Видео: Ким Кардашьян искупалась с забавными кабанчиками на Багамах
«Ангелочки!» Пугачева растрогала поклонников фото с Лизой Галкиной

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги