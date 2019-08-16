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Наташа Королева готова стать бабушкой

, 15:51 Фото 290

Не успела будущая звездная свекровь одобрить выбор сына и сказать, что она готова стать бабушкой в некоем будущем, как-тот сделал неоднозначный намек в своем Instagram.

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Фото, видео : Instagram @koroleva__star, @arkhipglushko

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко 17-летний Архип уже несколько месяцев встречается с 23-летней экс-участницей телешоу «Дом-2» Марией Слугиной. Молодой человек уже познакомил свою возлюбленную с родителями. Модель пришлась Королевой и Тарзану по душе и часто бывает у них в гостях. Отношения у пары развиваются стремительно.

В одном из интервью Наташа Королева призналась, что уже готова стать бабушкой, пишет Starhit.

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«Он самостоятельный парень, но пока рано, — высказалась артистка. — В теории готовы с Сережей стать дедушкой и бабушкой. Правда, торопиться не стоит. Лишний раз беседы провели, хоть он и говорит: «Я все знаю!»

Однако Архип в своем Instagram уже намекнул на интересное положение спутницы. В сторис парень опубликовал интригующее фото со смайлом в виде беременной женщины.

Instagram @arkhipglushko

«Ждите эксклюзивчик», —подписал снимок Глушко-младший.

Архип и Мария познакомились на вечеринке общих друзей. Вскоре дружеские отношения переросли в романтические.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Наташи Королевой и экс-участница «Дома-2» рассказали о своем романе.

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