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  4. Мечтаю обнять вас! Серябкина в длинных носках поблагодарила фанатов за поддержку

Мечтаю обнять вас! Серябкина в длинных носках поблагодарила фанатов за поддержку

, 14:32 Фото 349

Певица опубликовала в Instagram пост, в котором призналась поклонникам в любви.

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Фото, видео : Instagram @serebro_official

Певица Ольга Серябкина опубликовал пост в Instagram, в котором призналась, что очень хочет обнять своих поклонников за то, что они поддерживают один из ее новых треков под названием «Набери мой номер».

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«Лапуси, моя мечта сейчас — обнять вас крепко-крепко и сказать спасибо за то, что голосуете за трек», — написала артистка, традиционно прикрепив к посту пару снимков.

На этот раз она сфотографировалась без нижней части гардероба, зато в длинных носках.

Instagram @serebro_official

«Тоже хотим тебя обнять!» — прокомментировал пользователь.

«Ты делаешь этот мир лучше!» — признался другой.

«Какая же ты классная!» — не сдержался юзер.

«Ну, снова секси!» — поддержал подписчик.

Серябкина, в свою очередь, поблагодарила поклонников за такое количество лестных комплиментов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пользователей смутила новая прическа певицы.

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