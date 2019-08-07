«Как птичье гнездо»: Новая прическа Ольги Серябкиной смутила подписчиков

Ольга Серябкина, выступающая под псевдонимом MOLLY, удивила подписчиков в Instagram новой фотографией. На снимке певица с короткой стрижкой позирует в прозрачном платье розового оттенка на траве. Фото артистка сопроводила постом о новом клипе:
«Вчера ночью зафиналили клип… В мыслях до сих пор прокручиваю образы, съемочный процесс», — написала Серябкина.
Однако, что за клип и на какую песню он снят, певица не рассказала, а предложила поклонникам выдвинуть свои версии. Судя по всему, снимок тоже имеет отношение к этому клипу, однако фанаты стали бить тревогу. Им не понравилась новая прическа Ольги Серябкиной, о чем они забыли сказать в комментариях:
«Фу, что за прическа, тебе не идет, ты тут на 45 выглядишь»;
«Серяба, зачем постриглась, ты теперь Жанна Дарк»;
«Прическа как птичье гнездо»;
«Я надеюсь это парик?»
«Неет, куда делись длинные волосы?» — написали обеспокоенные фанаты. (Орфография и пунктуация авторов сохранена — Прим. ред.)
Однако ни по поводу клипа, ни по поводу новой прически интригу Серябкина пока не стала раскрывать, поэтому фанатам остается только гадать.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Серябкина снова дала шанс фанатам рассмотреть ее прелести.