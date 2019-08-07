«Как птичье гнездо»: Новая прическа Ольги Серябкиной смутила подписчиков

Ольга Серябкина, выступающая под псевдонимом MOLLY, удивила подписчиков в Instagram новой фотографией. На снимке певица с короткой стрижкой позирует в прозрачном платье розового оттенка на траве. Фото артистка сопроводила постом о новом клипе:

«Вчера ночью зафиналили клип… В мыслях до сих пор прокручиваю образы, съемочный процесс», — написала Серябкина.

Instagram @serebro_official