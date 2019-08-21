Женщину, просившую милостыню, изнасиловали в центре Петербурга

Просившая милостыню женщина была изнасилована вечером во вторник, 20 августа, в Центральном районе Петербурга. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

В полицию обратилась 47-летняя женщина, которая заявила, что в состоянии алкогольного опьянения занималась попрошайничеством возле дома № 37 на улице Маяковского. По ее словам, она остановила автомобиль Land Rover, после чего над ней надругался водитель. При этом половой контакт состоялся без применения физической силы или принуждения, но и без ее согласия. После этого мужчина скрылся.

Также установлено, что заявительница состоит на учете в психоневрологическом диспансере в связи с органическим поражением головного мозга .

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что девятилетняя девочка из Ленобласти спустя 2,5 года рассказала об изнасиловании.