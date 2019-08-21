Фонтан с дом! Момент мощнейшего прорыва трубы в Петербурге попал на видео

Мощнейший прорыв трубы в Невском районе Петербурга попал на видео.

Серьезная коммунальная авария произошла 21 августа на оживленном перекрестке у станции метро «Улица Дыбенко». На кадрах видны два огромных столба воды, от которых в стороны разбегаются многочисленные прохожие. В результате прорыва образовалась внушительная промоина.

По словам очевидцев, в результате происшествия есть пострадавшие. Их ударило разлетевшимися камнями. Предварительно, речь идет о трех женщинах.

В предприятии «Теплосеть» сообщили, что в районе коммунальной аварии проходят плановые испытания труб.

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