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Фонтан с дом! Момент мощнейшего прорыва трубы в Петербурге попал на видео

, 16:01 Видео 289

Серьезная коммунальная авария с пострадавшими произошла у станции метро «Улица Дыбенко».

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Фото, видео : ВКонтакте @spb_today

Мощнейший прорыв трубы в Невском районе Петербурга попал на видео.

Серьезная коммунальная авария произошла 21 августа на оживленном перекрестке у станции метро «Улица Дыбенко». На кадрах видны два огромных столба воды, от которых в стороны разбегаются многочисленные прохожие. В результате прорыва образовалась внушительная промоина.

По словам очевидцев, в результате происшествия есть пострадавшие. Их ударило разлетевшимися камнями. Предварительно, речь идет о трех женщинах.

В предприятии «Теплосеть» сообщили, что в районе коммунальной аварии проходят плановые испытания труб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о фонтане, который забил из-под земли в центре Москвы.

Фонтан с дом! Момент мощнейшего прорыва трубы в Петербурге попал на видео

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