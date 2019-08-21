Видео: 300 тонн риса с клещами обнаружили в Петербурге

Крупную партию некачественного, а главное — небезопасного риса обнаружили 21 августа в морском порту Петербурга. Крупу привезли из Индии, но инспекторы Россельхознадзора успели предотвратить ее появление в магазинах. В мешках нашли вредителей, в том числе клещей. Все 300 тонн отправили обратно поставщику.

Это не первый такой случай в Северной столице. Только в начале этой недели в десяти контейнерах из Вьетнама оказался рис, тоже зараженный опасными насекомыми. 220 тонн крупы стали комфортной средой для мухи-горбатки, которая может вызывать опасные болезни — например, холеру.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге четверо детей отравились популярным десертом в пиццерии.