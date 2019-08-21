Видео: полицейских, спасших ребенка от нерадивого отца в Саранске, наградят

Сотрудники МЧС и полиции Саранска, которые остановили отца, собиравшегося выбросить из окна свою пятимесячную дочь, получат награды. 5-tv.ru публикует кадры, на которых участковый Василий Мартынов, рискуя жизнью, пробирается по карнизу, отвечает на удар нетрезвого мужчины и вталкивает его обратно в квартиру.

Полицейского решено наградить орденом Славы III степени. Еще одному полицейскому — Виктору Ковальчуку, а также сотруднику МЧС Руслану Алукаеву вручат медали «За заслуги перед Республикой Мордовия».

Отца ребенка арестовали, ему грозит до 20 лет лишения свободы. У 37-летнего мужчины, которого мать едва не погибшей девочки называет «идеальным отцом», более десятка судимостей, в том числе за тяжкие преступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что трое малышей пострадали при обрушении в благовещенском детсаду.