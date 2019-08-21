  1. Пятый канал
  4. Видео: полицейских, спасших ребенка от нерадивого отца в Саранске, наградят

Видео: полицейских, спасших ребенка от нерадивого отца в Саранске, наградят

, 20:56 Эфирная новость 98

Спасли девочку двое полицейских и сотрудник МЧС, которые подобрались к державшему ее мужчине по карнизу.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru, ВКонтакте @pro_10tvrm

Сотрудники МЧС и полиции Саранска, которые остановили отца, собиравшегося выбросить из окна свою пятимесячную дочь, получат награды. 5-tv.ru публикует кадры, на которых участковый Василий Мартынов, рискуя жизнью, пробирается по карнизу, отвечает на удар нетрезвого мужчины и вталкивает его обратно в квартиру.

Полицейского решено наградить орденом Славы III степени. Еще одному полицейскому — Виктору Ковальчуку, а также сотруднику МЧС Руслану Алукаеву вручат медали «За заслуги перед Республикой Мордовия».

Отца ребенка арестовали, ему грозит до 20 лет лишения свободы. У 37-летнего мужчины, которого мать едва не погибшей девочки называет «идеальным отцом», более десятка судимостей, в том числе за тяжкие преступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что трое малышей пострадали при обрушении в благовещенском детсаду.

Читайте также

Видео спасения младенца в Саранске, которого отец грозился выбросить из окна (18+)

Стало известно состояние пятерых детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Перми
+16° Днём +21°
Ночью +13°
66.26
-0.52 73.50
-0.48
Гороскоп на 21 августа: Стрельцы, помните о карме!

Последние новости

21:35
Петербуржцы заметили в акватории Невы суперяхту за четверть миллиарда евро
21:29
«Уши не отпадут?»: Подписчиков удивили гигантские серьги Ани Лорак
21:15
Женщину, просившую милостыню, изнасиловали в центре Петербурга
20:56
Видео: полицейских, спасших ребенка от нерадивого отца в Саранске, наградят
20:45
Кириенко назвал молодежь на фестивале «Таврида-АРТ» прекрасным будущим страны
20:36
Врачи борются за жизнь девочки, которую засосало в трубу бассейна в Турции

Сейчас читают

Почему внучка-сирота Александры Назаровой не приедет на похороны бабушки
Приближение смерти поможет установить анализ крови — немецкие ученые
«Полное фиаско»: Ирена Понарошку показала жуткий маникюр голливудских звезд

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги